Na mecz przywieźli ich rodzice, a oni postawili się maszynie Jurgena Kloppa. Piękna historia młodzików Aston Villi

Piątkowy mecz Aston Villi z Liverpoolem w Pucharze Anglii już dzień wcześniej stał pod znakiem zapytania. W ekipie gospodarzy wykryto ognisko koronawirusa, a na 14 pozytywnych testów odnotowanych w klubie, aż 10 należało do piłkarzy. Mimo to federacja nie zdecydowała się na odwołanie spotkania, ze względu na bardzo napięty kalendarz w ostatnim czasie. The Villans wystawili więc zespół młodzieżowy.

Mieli być "chłopcami do bicia", ale napędzili mistrzowi odrobinę strachu. Liverpool, który na Villa Park wystąpił w praktycznie podstawowym składzie, już w 4. minucie objął prowadzenie po trafieniu Sadio Mane. Goście nie poszli jednak za ciosem, a na przerwę schodzili przy wyniku remisowym, bo w 41. minucie wyrównał Louie Barry. 17 - latek po trafieniu zaprezentował piękną i szczerą radość, która zilustrowała jak wielkim wydarzeniem był ten mecz dla Lwiątek z Birmingham.

"Co to była za pierwsza połowa w wykonaniu chłopaków, każdy zawodnik zagrał wyśmienicie" - napisał na Twitterze najlepszy gracz Villi i czołowy piłkarz ligi Jack Grealish. Ostatecznie po zmianie stron The Reds zdobyli trzy gole i awansowali do kolejnej rundy FA Cup, ale to nie o nich tego wieczora mówiła cała Anglia.

Do zabawnej sytuacji doszło również po meczu, po tym jak strzelec gola dla gospodarzy wymienił się koszulkami z Fabinho. Louie Barry szybko dostał "burę" od jednego z trenerów, który powiedział mu, że nie oddaje się koszulki z oficjalnego debiutu, w którym strzeliło się gola. Anglik dogonił więc Brazylijczyka w tunelu i poprosił o zwrot szczęśliwego trykotu.