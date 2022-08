Na igrzyska w Pjongczangu pojedzie jednak dwóch narciarzy alpejskich

Decyzję o uzupełnieniu składu podjął prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. Wniosek w tej sprawie złożył Polski Związek Narciarski. Początkowo w składzie miał znaleźć się tylko jeden narciarz alpejski.

28-letni Kłusak jest zawodnikiem AZS Zakopane. W Pjongczangu weźmie udział w konkurencjach szybkich. Z kolei 24-letni Jasiczek z klubu SNA Skit Team Zakopane w slalomie. Będą im towarzyszyć dwaj trenerzy Mariusz Kłusak i Markus Sparber.

Ponadto do kadry został włączony Oskar Kwiatkowski. 22-letni zawodnik AZS Zakopane wystartuje w snowboardzie alpejskim.

Tym samym liczba zawodników w reprezentacji zwiększyła się do 60 (plus jeden zawodnik rezerwowy w bobslejach), a osób współpracujących do 77.

Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu odbędą się w dniach 9-25 luty.

