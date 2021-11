Na granicy z Białorusią powstanie zapora. Prezydent podpisał ustawę

Senat przyjął tę ustawę w środę, wprowadziwszy do niej 13 poprawek.

W czwartek wieczorem poprawkami zajęły się sejmowe komisje: administracji i spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej. Pozytywnie zarekomendowały one jednogłośnie pięć spośród senackich poprawek, które pozytywnie ocenił również wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Maciej Wąsik. Poprawki te mają głównie charakter techniczno-legislacyjny. Pozostałe senackie poprawki zaopiniowano negatywnie. Największą dyskusję wywołała poprawka, zgodnie, z którą „przez cały okres realizacji inwestycji i w ciągu roku po jej zakończeniu, co trzy miesiące minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz pełnomocnik przedstawiają Sejmowi pisemne i ustne sprawozdanie z przebiegu inwestycji oraz jej użytkowania”.

W piątek Sejm odrzucił główne poprawki Senatu do ustawy o zabezpieczeniu granicy państwowej.

Projekt budowy zapory na granicy Polski z Białorusią został zgłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był rozpatrywany w trybie pilnym.