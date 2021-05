Na dzień matki. Wspólnie zajęcia sportowe dla mam z małymi dziećmi. Dobrym pomysłem są treningi online [WIDEO]

Droga mamo, drogi tato, nie bójcie się trenować ze swoimi z dziećmi. Jak to zrobić? Co dają takie ćwiczenia? Można trenować online.

Wspólne zajęcia sportowe z dziećmi nie tylko poprawiają kondycję rodzica i pozytywnie wpływają na rozwój psychofizyczny dziecka, ale wzmacniają także wzajemne relacje. Dodatkowo, aktywne mamy od najmłodszych lat przekazują dziecku zdrowe wzorce - z badań wynika, że istnieje bezpośredni związek między zamiłowaniem rodziców do sportu, a poziomem aktywności fizycznej u dzieci. W Polsce od kilku lat rośnie świadomość społeczna w zakresie dobroczynnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz jakość życia, w tym jego długość. Zgodnie z założeniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), by zachować dobre samopoczucie i zdrowie, powinniśmy być aktywni każdego dnia. Poziom naszej aktywności i nasz styl życia ma ogromny wpływ na młode pokolenia. - Warto ćwiczyć z dziećmi. Według badań istnieje bezpośredni związek między zamiłowaniem do sportu u rodziców, a poziomem aktywności fizycznej u dzieci. Tym sposobem mama, która jest aktywna fizycznie, od najmłodszych lat przekazuje dziecku zdrowe wzorce. Wspólne ćwiczenia mamy z dzieckiem dają mu poczucie bezpieczeństwa i bycia zauważonym. Jest to bardzo skuteczna forma wzmacniania więzi i tworzenia poczucia, że jest się ważnym. Są też okazją, by dziecko bawiło się regularnie, co długofalowo będzie korzystne dla jego zdrowia emocjonalnego, dla budowania relacji z innymi, ale też lepszego radzenia sobie potem w szkole - mówi Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia.

Niestety jak wynika z badań, często młode mamy przytłoczone natłokiem obowiązków zapominają o aktywności fizycznej. Jak wynika z raportu Deloitte aż 72 proc. Polek deklaruje obecnie brak czasu na dbanie o swoje zdrowie i samopoczucie. Z kolei według badania MultiSport Index 2020 aż 4 na 5 kobiet w trakcie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie podejmuje żadnej aktywności. Tymczasem według najnowszych rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia, kobiety w ciąży oraz po porodzie powinny wykonywać ćwiczenia o umiarkowanej intensywności przez co najmniej 150 minut w tygodniu (w tym ćwiczenia aerobowe i wzmacniające mięśnie). Rekomendowane są również ćwiczenia uwzględniające delikatne rozciąganie - wszystkie aktywności powinny być skonsultowane z lekarzem lub fizjoterapeutą, by ich intensywność i zakres były dostosowane do możliwości zdrowotnych.

Choć ćwiczenia z małymi dziećmi mogą być trudne lub wydawać się niemożliwe - oferta aktywności dla rodziców z dziećmi stale rośnie. Platformy treningowe, jak np. Yes2Move.com, oferują wspólnie zajęcia sportowe dla rodziców z dziećmi.

- Dla zabieganych mam, a także ojców dobrym pomysłem są treningi online. Możemy wówczas wybrać dogodną dla nas godzinę i zaprosić dziecko do wspólnej zabawy. Na platformie Yes2Move.com dostępna jest szeroka gama profesjonalnych zestawów ćwiczeń dla aktywnych mam, kobiet po porodzie oraz wracających do ćwiczeń po dłuższej przerwie. Znajdziemy tu też ćwiczenia, które można wykonywać wspólnie z dzieckiem, do których gorąco zachęcam – wystarczy przefiltrować w naszej wyszukiwarce odpowiednią intensywność treningu oraz poziom zaawansowania. Do treningów z dzieckiem wbrew pozorom naprawdę niewiele potrzeba - jedynie trochę cierpliwości i dużo chęci. Trzeba wygospodarować kawałek bezpiecznej przestrzeni i ulubione zabawki naszego dziecka, a potem już tylko cieszyć się z wspólnie i aktywnie spędzonego czasu – zachęca Nicole Kiersnowska, trenerka Yes2Move i Zdrofit. Najtrudniejsze jest podjęcie decyzji o wspólnych treningach, a gdy ta już zapadnie trzeba mieć na uwadze możliwości i preferencje dziecka. Najważniejsze, by obie strony czuły się komfortowo, a ćwiczenia były formą wspólnej zabawy i szansą na lepsze poznanie możliwości swojego ciała.

- Aby zachęcić dziecko do wspólnych ćwiczeń warto poszukać takich form, które będą atrakcyjne zarówno dla matki, jak i dziecka. Czasem może to być wspólny taniec do muzyki, która obojgu sprawia przyjemność. Czasem będzie to zanurzenie się w świat dziecka i sprawdzenie, co w tej chwili jest dla niego ważne - być może wystarczy ćwiczyć do piosenki z ulubionej bajki dziecka. Warto pamiętać, aby ćwiczenia były dla dziecka też formą zabawy - przekonuje Mateusz Banaszkiewicz. Wspólny ruch to nie tylko okazja do pogłębiania zdrowych relacji rodzinnych, ale także szansa na wzmocnienie kondycji psychofizycznej rodzica - jak wynika z badania MultiSport Index 2020, aż 79 proc. aktywnych Polaków odczuwa pozytywny wpływ sportu na samopoczucie oraz efektywność, a 41 proc. odnalazło w sporcie sposób na łagodzenie stresu związanego z pandemią.

Stan epidemii w Polsce zostanie zniesiony? Wkrótce decyzja