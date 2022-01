"Na Downing Street co piątek odbywały się alkoholowe spotkania". Afera w Wielkiej Brytanii

"Winne piątki" były wpisane w elektronicznych kalendarzach ok. 50 pracowników Downing Street jako regularne wydarzenie między 16:00 a 19:00 w każdy piątek, a czasem przeciągały się nawet do późnych godzin nocnych.

"Daily Mirror" podaje, że alkoholowe imprezy w siedzibie brytyjskiego premiera miały miejsce także w czasie szalejącej pandemii i największych obostrzeń. Odbywały się, gdy "zwykli" Brytyjczycy mieli zakaz spotkań towarzyskich. Dziennik podkreśla, że Johnson wiedział o tych spotkaniach, w kilku z nich uczestniczył i zachęcał personel do "wyładowywania emocji" w ten sposób.

"Boris zwykł zatrzymywać się na pogawędkę, podczas gdy oni pili drinki. Odbywały się one po drodze do jego mieszkania i drzwi były zazwyczaj otwarte. Wiedział o tym i zachęcał do tego" - relacjonuje cytowane źródło. "Gdy wchodził widział wszystkich, którzy tam pili. Podchodził i mówił: 'Mieliście ciężki tydzień? Rozładowujecie napięcie? Świetnie'" - dodaje kolejny rozmówca gazety.