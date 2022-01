Na czym polega absurd unijnego systemu handlu emisjami ETS? Minister Moskwa tłumaczy

Podczas porannej rozmowy w "Sygnałach Dnia" radiowej Jedynki minister klimatu i środowiska Anna Moskwa tłumaczyła polską perspektywę na unijny system handlu prawami do emisji ETS oraz unijny pakiet klimatyczny Fit for 55.

Według szacunków analityków banku Pekao SA unijny pakiet klimatyczny Fit for 55 ma kosztować Polskę do 2030 roku ponad 527 mld euro. To kwota wyższa o ponad 300 mld euro od wszystkich transferów z Brukseli dla Polski dla tego okresu.

Odnosząc się do tego oszacowania minister Moskwa stwierdziła, że istnieje wiele różnych kwot zarówno w analizach polskich, jak i unijnych. Zdaniem Moskwy trudno na tę chwilę dokonywać precyzyjnych szacunków, ponieważ negocjacje w sprawie unijnego pakietu klimatycznego jeszcze się nie zakończyły.

- Fit for 55 w obecnym kształcie jest dla Polski nieakceptowalny - powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska. - Zarówno ze względów społecznych i finansowych, jak i z powodów technologicznych, ponieważ np. wdrażanie OZE w ciepłownictwie to na dziś założenia na poziomie szklanego domu - stwierdziła minister.