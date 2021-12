"My chcemy zupełnie innej UE". Europoseł PiS: To jest najważniejszy przekaz "Warsaw Summit"

W Warszawie trwa „Warsaw Summit”. Na zaproszenie Prawa i Sprawiedliwości i prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego do polskiej stolicy przyjechało kilkunastu liderów partii prawicowych i konserwatywnych z całej Europy.

Po pierwszej turze rozmów o jej przebiegu poinformowali na konferencji prasowej politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich był europoseł Tomasz Poręba.

– Odbyliśmy bardzo dobre spotkanie z dobrą dyskusją – powiedział polityk. Podkreślił przy tym, że rozmowom towarzyszyło przekonanie, że obecny kierunek Unii Europejskiej nie jest drogą, która służy rozwojowi Wspólnoty, jej obywatelom oraz jej przyszłości.

Poręba już zapowiedział, że dzisiejsze spotkanie będzie miało swój dalszy ciąg. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowanych szereg konferencji na poziomie intelektualnym, z udziałem ekspertów, profesorów, „po to, aby przygotować spójną wizję UE”. Eurodeputowany podkreślił, że debata która obecnie toczy się w Unii jest jednowymiarowa i sprowadza się do tego, że Unia Europejska to superpaństwo bez suwerenności państw narodowych.