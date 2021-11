Muzułmanie w Niemczech. Rozgorzał spór o śpiew muezinów

O sprawie informuje „Deutsche Welle”, które przytacza słowa kierownika wydziału w Turecko-Islamskiej Unii ds. Religijnych. Zekeriya Altug potwierdził, że wiosek ws. zezwolenia na śpiew muezina jest w zasadzie gotowy. – Jeszcze w tym tygodniu chcemy go skierować do władz miasta – poinformował, wskazując że wszystkie warunki zostały spełnione. Wyraził przy tym nadzieję, że już za kilka tygodni wierni usłyszą z głośników wezwanie do piątkowej modlitwy.

Niemiecka rozgłośnia przypomina na swojej stronie internetowej, że centralny meczet DITIB w Kolonii znajduje się w dzielnicy Ehrenfeld. „Jego minarety mierzą 55 metrów wysokości i symbolizują wzrost obecności muzułmanów w niemieckim społeczeństwie” – dodaje „DW” i podkreśla, że wielu Niemców napawa to niepokojem. Dowodem na to ma być burzliwa dyskusja, jaka rozgorzała wokół decyzji nadburmistrzyni Kolonii Henrietty Reker, która wyraziła zgodę na śpiew muezinów. Polityk tłumaczy, że ma to być oznaka „różnorodności” i „tolerancji”. Do tej pory z wnioskiem o zezwolenie na to wystąpiła zaledwie jedna gmina muzułmańska w tym mieście, jednak dziesięć kolejnych jest zainteresowanych.