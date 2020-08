Muzeum Westerplatte będzie droższe i gotowe później

Według nowego planu, Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku będzie gotowe do 2026 roku. Inwestycję podzielono na trzy etapy. Na konferencji w Gdańsku wiceminister kultury Jarosław Sellin zapowiadał, że budowa nowego muzeum to jedno, ale oprócz tego istniejące obiekty mają być odbudowane i wyremontowane, a cały teren zagospodarowany, by uczytelnić cały przekaz historyczny – podaje Onet.

Dawna elektrownia ma zostać odbudowana do trzeciego kwartału 2020 r. i pierwszy raz udostępniona zwiedzającym. Przebudowie będzie podlegać także cmentarz upamiętniający żołnierzy Westerplatte.

Cała inwestycja ma kosztować też nie – jak początkowo zakładano – 150 mln zł, ale 226 mln zł – podaje Onet.

Dowiadujemy się też, że Muzeum Westerplatte będzie filią Muzeum II Wojny Światowej. To w zarządzie tego muzeum znajdzie się fragment Westerplatte – taką decyzję podjął niedawno wojewoda pomorski.

Źródło: Onet