Muzeum Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o programie Dziedzictwo Muzyki Polskiej. "Tylko w tym roku przekazujemy 4 miliony złotych"

Program Dziedzictwo Muzyki Polskie jest prowadzony od 2017 roku przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Projekt finansowany ze ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ma na celu kompleksowe opracowanie dzieł muzyki polskiej powstałej w latach 1795–1918.

- Są pewne powody, które określają wyjątkowość projektu "Dziedzictwo Muzyki Polskiej". Dotyczy on pewnego okresu, głównie 123 lat zaborów, gdy polska muzyka była tak ważna dla przetrwania naszej tożsamości i odzyskania niepodległości. - mówił w środę wicepremier Piotr Gliński. - Był to też jednocześnie okres bardzo trudny dla polskiej muzyki, bo nie mogliśmy w tym czasie budować niezależnych, tożsamościowych instytucji muzycznych - tego rodzaju przedsięwzięcia były mocno ograniczone. Oczywiście Chopin czy Moniuszko są zadbani, natomiast jest jeszcze cała plejada dzieł wybitnych i wartych tego, aby powróciły do kanonu muzyki klasycznej. - podkreślił.