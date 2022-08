Mundial 2018. Neymar wskakuje na wyższe obroty. Brazylia wypunktowała Meksyk

Brazylia, by włożyć w swoje trybiki takie same baterie jak Meksykanie, potrzebowała pierwszych dwudziestu minut spotkania. Najpierw Neymar i spółka bronili się przed uderzeniami Carlosa Veli i Hectora Herrery. Dodajmy, że ten drugi najważniejszy mecz mundialu już wygrał, bowiem żona ostatecznie wybaczyła mu imprezę z prostytutkami.

A wtedy Brazylia prowadziła już 1:0. Wszyscy w wielkim świecie boją się sztuczek i pomysłów Neymara – to wiemy. I tak właśnie Brazylia wyszła na prowadzenie. Rozgrywający „Selecao” przebiegł z piłką wzdłuż linii pola karnego, za nim od razu pobiegło dwóch obrońców, kompletnie odpuszczając lewą stronę pola karnego. Nią pomknął Willian. Piłkarz Chelsea otrzymał podanie piętą od Neymara, a potem odegrał mu „do pustaka”. W 51. minucie Ochoa nie miał już nic do powiedzenia. Neymar ma więc po spotkaniu z Meksykiem nowe liczby w swoich statystykach: dwa gole i trzy wizyty u fryzjera. Kibice na szczęście mogą już zapomnieć o „spaghetti” na jego głowie.

„Ney” to też najczęściej faulowany piłkarz turnieju. Od teraz liczba przewinień na nim w tym turnieju to 23. Im bardziej zbliżała się 90. minuta – tym bardziej rozkręcało się polowanie na jego nogi. Najpierw próbował Miguel Layún, a potem Carlos Salcedo. Piłkarze z pola łapali kartki, a przy życiu trzymał ich Ochoa. Mógł skapitulować przy strzałach Williana, Coutinho i Casemiro, a bronił je w kapitalny sposób. Golkiper Standardu Liege zaliczył w tych mistrzostwach aż dwadzieścia świetnych interwencji. Więcej nie będzie. Meksykanów dobił rezerwowy Roberto Firmino, który w prostej sytuacji – strzałe do pustej bramki – wykorzystał rajd Neymara.