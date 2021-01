Muller: W następnym kwartale dostawy szczepionek powinny być zdecydowanie większe

Sośnierz: Szczepionki dla celebrytów? Zajmujemy się pierdołami. W listopadzie zmarło w Polsce 60 tys. ludzi. To jest prawdziwy problem

Szczepionki dla celebrytów to incydent, który się zdarzył i na który można było machnąć ręką. Wie pan, co to jest problem? 60 tys. zgonów w Polsce w listopadzie. 60 tysięcy, czyli dwa razy więcej niż rok temu i liczby tej nie można tłumaczyć covidem. To jest dramatyczny problem do rozwiązania i zdiagnozowania i nie ma bardziej ewidentnego dowodu na zaburzenia w organizacji opieki zdrowotnej w Polsce - mówi Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia, były szef NFZ.