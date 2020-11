Muller: Otwarcie stoków dla osób, które nie nocują w pobliżu, jest dużo mniej niebezpieczne

- W tej chwili nie ma planów stworzenia kilku terminów ferii. Teraz najważniejsze jest ograniczenie mobilności społecznej. Ferie w tym samym czasie w domach, to sposób na to, żeby do momentu, kiedy zacznie się sezon szczepienny, zmarło i zachorowało jak najmniej osób – mówił na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Muller.

Dodał również, ze nie ma planów wydłużenia okresu ferii zimowych, jak proponowały samorządy. - W tej chwili takie decyzje nie są rozważane. Jeżeli chodzi o propozycje na ten czas, do połowy stycznia, one zostały przedstawione. Oczywiście były elementem konsultacji. Jakieś drobne rzeczy będą w ramach rozporządzeń zapewne dzisiaj korygowane, natomiast to nie będą zmiany o charakterze systemowym – mówił.

Rzecznik rządu dopytywany był w tym kontekście o zapowiedź wicepremiera Jarosława Gowina, który napisał na Twitterze, że „protokół sanitarny dotyczący korzystania ze stacji narciarskich został dopracowany, stoki będą zimą otwarte”.

Jednak tylko osoby mieszkające w jednym domu lub mające wspólny nocleg albo wspólnie podróżujące do stacji turystyczno-narciarskiej skorzystają z wyciągów bez ograniczeń epidemicznych.