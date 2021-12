Müller o sprawie Pegasusa: Nie widzę powodów, aby miała powstawać jakaś specjalna komisja

Agencja Associated Press napisała, że według ustaleń grupy Citizen Lab działającej przy Uniwersytecie w Toronto za pomocą programu Pegasus inwigilowany był senator KO Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych oraz prokurator Ewa Wrzosek.

Szef Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, zapowiedział we wtorek, że jego ugrupowanie złoży wniosek o powołanie komisji śledczej, która ma wyjaśnić doniesienia o inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus. – To jest najgłębszy kryzys demokracji po roku 1989 – ocenił. Jednocześnie polityk zaprzeczył, by w czasie, gdy był premierem, inwigilowano przedstawicieli mediów, choć, według audytu przeprowadzonego w służbach po przejęciu władzy przez PiS, 48 dziennikarzy było inwigilowanych przez ABW.