Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek z przedstawicielami Lewicy, aby rozmawiać o Krajowym Planie Odbudowy. Ostatecznie doszło do porozumienia i postulaty Lewicy zostały uwzględnione w KPO. Platforma Obywatelska uważa że Lewica współpracując z PiS w tej kwestii zdradziła pozostałe partie opozycyjne. Muller: Apeluję do Borysa Budki aby głosował za Krajowym Planem Odbudowy – Borys Budka obiecywał, tutaj w tym budynku, obiecywał, że niezwłocznie przegłosują ustawę o zasobach własnych (...) Ja apeluję do pana przewodniczącego Borysa Budki, aby jeszcze raz te słowa, które wypowiadał tutaj, w tym budynku, w grudniu 2020 roku, powtórzył przed lustrem i sam siebie jeszcze raz przekonał, że warto głosować za tymi pieniędzmi z Unii Europejskiej – mówił rzecznik rządu Piotr Muller podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Dodał, że w sprawie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) od wielu tygodni prowadzone są konsultacje społeczne. - W tej chwili trwa wdrażanie tych uwag z konsultacji społecznych dotyczących KPO. 770 mld zł, które wynegocjował rząd PiS leżą w tej chwili na stole do wykorzystania. Warunkiem wykorzystania tych środków jest przyjęcie ustawy o zasobach własnych, która została skierowana przez rząd do Sejmu z prośbą o jej przyjęcie. Podobny proces odbywa się w tej chwili we wszystkich krajach UE i jest warunkiem tego, aby wykorzystać środki unijne, również w Polsce – tłumaczył rzecznik.

Buda: Dziś jest walka frakcyjna wewnątrz PO Obecny na konferencji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda stwierdził, że dziś w PO jest „duży konflikt, że przywództwo Borysa Budki jest kwestionowane i między innymi sprawa KPO jest przedmiotem konfliktu, bo wielu prominentnych działaczy PO jest samorządowcami i oni po te środki chcą sięgnąć”. - Dzisiaj jest walka frakcyjna samorządowców z PO z parlamentarzystami o decyzję w tej sprawie. I rzeczywiście ja Rafałowi Trzaskowskiemu się absolutnie nie dziwię, bo coś w tej Warszawie rzeczywiście chce zrobić, te inwestycje chciałby zrealizować, w związku z tym absolutnie w jego interesie jest to, żeby KPO i środki europejskie przyjąć – mówił Buda.

Buda: Do 30 kwietnia wyślemy KPO do UE – Termin wysłania dokumentów to jest 30 kwietnia. Został on zakreślony dla wszystkich krajów członkowskich. Komisja Europejska jednak zwraca uwagę, że prawie połowa krajów nie wyrobi się w tym terminie i Komisja dała jeszcze 14 dni na pracę nad krajowymi planami odbudowy – przypomniał Buda. - My umówiliśmy się, że już 30 kwietnia wyrobimy się, ten dokument przekażemy. Oczywiście te dwa tygodnie zostawiamy sobie na doprecyzowanie jakichś szczegółów. Ale do 30 kwietnia, czyli jutro do północy postaramy się ten dokument wysłać – zapewniał.

Buda: Wszystkie uzgodnienia z Lewicą zostały dopisane do KPO Wiceszef resortu wskazał, że do KPO dopisano że wszystkie uzgodnienia, które pojawiały się w konsultacjach z klubem parlamentarnym Lewicy. - Znacie państwo tę szóstkę. Wszystkie te postulaty są uwzględnione, wpisane do KPO. Mam dzisiaj takie przekonanie, że to dokument nie rządowy, nie tej czy innej partii, tylko to dokument wspólnych tych wszystkich środowisk, które przez tyle czasu pracowały nad tym dokumentem i jestem przekonany, że bardzo podobnie powinno to się przełożyć na jego poparcie w parlamencie – stwierdził Waldemar Buda.

