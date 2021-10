Mularczyk o reparacjach wojennych: Niemcy wiedzą, że roszczenia będą zgłoszone

Rząd Mateusza Morawieckiego chce powołać Instytut Strat Wojennych - podał w piątek portal wpolityce.pl. O sprawie nowej instytucji, gotowym raporcie o polskich stratach wojennych oraz reparacjach od Niemiec rozmawiamy z posłem Arkadiuszem Mularczykiem (PiS).

Jaki będzie zakres prac Instytutu Strat Wojennych?

Chcę podkreślić, że jest to inicjatywa pana premiera Mateusza Morawieckiego, a ja współpracuję z nim przy utworzeniu tego Instytutu. Po wielu spotkaniach, konsultacjach i po zapoznaniu się z wynikami prac naszego zespołu pan premier podjął decyzję o usystematyzowaniu i upaństwowieniu problematyki strat wojennych wyrządzonych nam przez Rosję i hitlerowskie Niemcy. Na bazie naszych analiz i prac premier uznał, że istnieje potrzeba powołania nowej instytucji, która będzie w sposób systemowy i szeroki gromadziła odpowiednią dokumentację, także archiwalną i źródłową, oraz będzie prowadziła badania i analizy dotyczące strat wojennych, materialnych, ludzkich a także ich wpływu na rozwój gospodarczy Polski. Oczywiście to wszystko ma się wiązać z roszczeniami, jakie państwo polskie w przyszłości powinno skierować wobec Niemiec z tytułu reparacji wojennych. Zatem idea, jaka stoi za pomysłem powołania Instytutu, polega na upaństwowieniu i usystematyzowaniu problematyki strat wojennych w oparciu o to, co już zostało wypracowane.