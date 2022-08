Msze święte z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 2022 w telewizji i online. Godziny i informacje o transmisjach mszy 15.08.2022

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to uroczystość obchodzona w Kościele rzymskokatolickim 15 sierpnia i jest świętem nakazanym. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny odnosi się do dogmatu, który mówi o tym, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Został on ogłoszony przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus.

15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy oraz świętem nakazanym ze względu na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Oznacza to, że wierni Kościoła katolickiego są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej w tym dniu. Jeżeli jednak nie mamy możliwości uczestnictwa we mszy świętej w tym dniu to możemy posłuchać nabożeństwa w radiu lub obejrzeć ją w telewizji.

Msze święte z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w telewizji. Gdzie oglądać msze świętą 15.08.2022 r.?

Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w TVP1 : godzina 7:00

: godzina Transmisja mszy świętej z Jasnej Góry w Telewizja Republika : godzina 7:00

: godzina Transmisja mszy świętej z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze w TV Trwam: godzina 11:00

Przekażcie te informacje w swoich rodzinach, dajcie znać osobom starszym, pomóżcie im, jeśli nie potrafią sami uruchomić takiej transmisji. Jeśli trzeba pożyczcie laptop, czy tablet. biskup Jan Tyrawa

Msze święte z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny online. Gdzie oglądać transmisję mszy świętej online 15.08.2022 r.?

Oto lista miejsc, w których będziesz mógł obejrzeć transmisję mszy świętej online na Wniebowstąpienie Pańskie.