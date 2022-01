Msze święte w telewizji i online. Wtorek, 25.01.2022. Gdzie oglądać msze święte? Godziny i informacje o transmisjach Newsroom 360

Msze święte w telewizji i online 25.01 Redakcja

Ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce wierni są zachęcani przez GIS i Ministerstwo Zdrowia do uczestniczenia we mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu. Gdzie oglądać msze święte we wtorek 25.01.2022? O której godzinie zaczyna się transmisja? W naszym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne linki i informacje o nabożeństwach online na YouTube.