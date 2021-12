Msze święte w telewizji i online. Środa, 22.12.2021. Gdzie oglądać msze święte? Godziny i informacje o transmisjach

Z powodu epidemii zaleca się, by niepotrzebnie nie wychodzić z domów. Dotyczy to również udziału w obrzędach religijnych. Na szczęście technika pozwala nam na uczestniczenie w mszy świętej online. Wystarczy włączyć wybraną transmisję. Oczywiście transmisje te przeznaczone są nie tylko dla osób, które chcą uniknąć zakażenia, ale także ze względu na wszystkich, którzy z innych powodów, np. zdrowotnych, nie są w stanie dotrzeć do świątyni.

Msze święte w telewizji. Gdzie oglądać msze świętą w niedzielę 26.12.2021 r.?

Transmisja mszy świętej Anioł Pański w TVP1: godzina 12:00

W każdą niedzielę widzowie są zapraszani do wysłuchania katechezy papieża oraz do wspólnej modlitwy Anioł Pański z Ojcem Świętym.

Msze święte w radiu. O której godzinie rozpocznie się audycja w niedzielę 26.12.2021 r.?

Transmisja mszy świętej w Programie 1 Polskiego Radia : godzina 9:00

: godzina Transmisja mszy świętej w Radiu Maryja: 12:00

Modlitwa Anioł Pański – transmisja z Watykanu.