Msza święta online. Gdzie oglądać msze w Wigilię i Boże Narodzenie? Pasterka na żywo z Watykanu [TRANSMISJA]

Pasterka online. Transmisja na żywo 24 grudnia z Watykanu

W Wigilię 24 grudnia o godz. 19.30 zostanie przeprowadzona transmisja mszy świętej z Watykanu. W Boże Narodzenie o godz. 12 będzie można obejrzeć błogosławieństwo Urbi et Orbi.

Msze święte w internecie, radiu i telewizji. Gdzie oglądać?

Wprowadzone w Polsce ograniczenia sprawiły, że osobisty udział we mszach świętych w kościołach i sanktuariach jest dziś bardzo ograniczony. Na zarażenie koronawirusem narażeni jesteśmy wszyscy. Jednak to choroba szczególnie niebezpieczna dla osób starszych i chorych. Kościół zachęca dziś do uczestnictwa we mszach świętych online. Wiele parafii w Polsce prowadzi już regularne transmisje mszy i nabożeństw. Poniżej znajdziecie listę innych dostępnych transmisji z wielu parafii w Polsce.