MSZ przestrzega przed podróżami za granicę. "Wiosną pojawił sie problem z powrotami do Polski, teraz może byc podobnie"

O szczegółach podniesienia poziomu restrykcji poinformował w piątek podczas konferencji prasowej w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych sekretarz stanu Piotr Wawrzyk. MSZ rekomenduje wszystkim obywatelom rezygnację z podróży za granicę w sytuacji, gdy nie jest to konieczne.

- Apelujemy do wszystkich rodaków o to, żeby nie wybierali się w podróże jeśli nie jest to absolutnie niezbędne z przyczyn rodzinnych, zawodowych lub innych dla niech istotnych. - powiedział Wawrzyk. - Oczywiście za każdym razem ocena konkretnej sytuacji należy do osoby, która udaje się w podróż. Uczulamy jednak, że wyjazd do innego państwa wiąże się z poddaniem się wymogom krajowym w zakresie epidemii. - zaznaczył.