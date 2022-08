MŚ siatkarzy: Presja towarzysząca Biało-Czerwonym jest przywilejem wielkich mistrzów - twierdzi minister sportu Kamil Bortniczuk [WYWIAD]

Czego spodziewa się pan po mistrzostwach świata w siatkówce? Mówię o wymiarze zarówno organizacyjnym, jak i sportowym.

Organizacyjnie spodziewamy się tego, do czego przyzwyczaił nas Polski Związek Piłki Siatkowej, czyli przeprowadzenia turnieju na najwyższym poziomie. I o to jestem spokojny, pomimo że czasu nie było zbyt wiele, z racji na okoliczności, w jakich uzyskaliśmy prawo do organizacji imprezy. Pamiętamy, że ten mundial siatkarski pierwotnie miał się przecież odbyć w Rosji. I tę wielką imprezą, udało się po pierwsze odebrać Rosji po tym, jak dopuściła się agresji na Ukrainę. A po drugie – doprowadzić do tego, że znaczna część turnieju, szczególnie część pucharowa i wszystkie rozgrywki grupowe z udziałem Polaków i Ukraińców, odbędzie się w Polsce. Jestem spokojny także o część kibicowską. Wiemy, że bilety rozchodziły się jak świeże bułeczki; dosłownie w kilka-, kilkanaście minut po uruchomieniu sprzedaży wejściówek już nie było. Zarówno w Spodku, jak i w Gliwicach atmosfera będzie więc, do czego jesteśmy zresztą przyzwyczajeni w siatkówce, niepowtarzalna. Przede wszystkim spodziewam się jednak zwycięstw i gry Biało-Czerwonych na absolutnie najwyższym poziomie. To są mistrzostwa świata, w których po raz drugi z rzędu chcemy obronić tytuł. A to byłoby wydarzenie absolutnie historyczne w polskim sporcie. Musimy oczywiście pamiętać, że to sport i wszyscy, którzy do nas przyjadą, a myślę, że najgroźniejsi będą Francuzi i Amerykanie - którzy ostatnio sprawili nam psikusa i dość łatwo się z nami rozprawili w półfinale Ligi Narodów w Bolonii - też będą chcieli wygrać. Nie zmienia to oczywiście faktu, że to my jesteśmy faworytem. A że potrafimy unosić tę presję akurat w tej dyscyplinie sportu, grając u siebie przy pełnych halach, wypełnionych najlepszymi kibicami na świecie - chciałbym, żeby wszystko złożyło się w przyjemną całość i żeby impreza skończyła się wielkim sukcesem sportowym reprezentacji Polski.