MŚ siatkarzy. Biało-czerwoni przed ogromną szansą. Mogą być trzecią taką drużyną w historii

Nowy trener, nowe zestawienie, ośmiu mistrzów świata

Biało-czerwoni zagrają z nowym trenerem i teoretycznie w nowym zestawieniu. W powołanej przez Grbica kadrze na rozpoczynający się w piątek turniej nie brakuje jednak zawodników doświadczonych. W sumie spośród wybranej przez szkoleniowca czternastki aż ośmiu zawodników ma w swoim dorobku co najmniej jeden złoty medal MŚ.

Libero Paweł Zatorski to jedyny, który ma szansę na zostanie mistrzem świata po raz trzeci z rzędu. Był on podstawowym graczem na tej pozycji zarówno w 2014, jak i w 2018 roku. W tegorocznej edycji rozgrywek na pozycji libero towarzyszyć mu będzie Jakub Popiwczak, dla którego będzie to debiut w imprezie tej rangi. Oprócz niego pierwszy raz w mistrzostwach globu zagrają rozgrywający Marcin Janusz, atakujący Łukasz Kaczmarek, przyjmujący Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk, a także środkowy Mateusz Poręba.