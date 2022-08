MŚ 2018: Kolejny napastnik zgłasza gotowość Nawałce

Na mistrzostwa Europy we Francji Mariusz Stępiński pojechał jako napastnik, który miał zebrać cenne doświadczenie. W turnieju nie zagrał ani minuty, ale wielu ekspertów widziało w nim zawodnika, który w przyszłości zastąpi Roberta Lewandowskiego.

Za granicą także doceniono jego wyczyny w Ekstraklasie. Z Ruchu Chorzów przeniósł się do francuskiego Nantes, gdzie pomimo obiecującego początku nie zdołał przebić się do pierwszej jedenastki.

Obecnie piłkarz przebywa na wypożyczeniu we włoskim Chievo Werona, gdzie podobnie jak w Nantes musi pogodzić się z rolą rezerwowego. W ostatnim miesiącu pojawiło się jednak światełko w tunelu. Polak wchodził z ławki i regularnie trafiał do siatki - i to nie byłe komu.

Na swojej rozkładówce ma kolejno bramkarzy AC Milan, Napoli i Interu Mediolan, któremu strzelił bramkę w miniony weekend. W całych rozgrywkach ma już cztery bramki.