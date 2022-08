MŚ 2018. Anglia - Belgia 0:1. Czerwone Diabły górą w hicie grupy G, którego teoretycznie nikt nie chciał wygrać

- Dla mnie stawką meczu z Anglią jest też duma. Nie chcę wracać do Londynu jako przegrany - mówił przed czwartkowym spotkaniem w Kaliningradzie Thibaut Courtois i zapewne występujący na codzień w Chelsea belgijski bramkarz faktycznie tak uważał. Patrząc na wyjściowe jedenastki obu drużyn można było jednak odnieść wrażenie, że ani jednym ani drugim nie zależy na wygraniu grupy.

Wbrew pozorom miało to sens, bo zwycięzca trafiał co prawda w 1/8 finału na teoretycznie słabszą (choć wynik bezpośredniego meczu tego nie potwierdził) od Kolumbii Japonię. Oznaczało to jednak również, że w ćwierćfinale może mieć za rywala Brazylię (lub Meksyk). Z kolei druga drużyna o półfinał (rzecz jasna przy założeniu, że wygra w 1/8) powalczy ze Szwecją, lub Szwajcarią.

Wybór wydawał się oczywisty, stąd mocno rezerwowe składy, tłumaczone pokrętnie przez obu trenerów dobrem drużyny (choć to akurat było prawdą) i koniecznością wypróbowania innych wariantów. Anglicy wyszli w czwartek na boisko bez swojego kapitana i najlepszego strzelca Harry’ego Kane’a, a także m.in. Raheema Sterlinga, Jesse Lingarda i Jordana Hendersona. Jeszcze mocniej przewietrzył skład hiszpański trener Belgów Roberto Martinez, który posadził na ławce nie tylko Romelu Lukaku (co akurat aż tak bardzo nie dziwiło, bo miał drobny problem ze zdrowiem), ale również m.in. Edena Hazarda (zastąpił go młodszy brat Thorgan), Kevina De Bruyne i Driesa Mertensa. Zapowiadał się nie mecz, a piknik.