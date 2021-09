Możliwy kolejny protest. Tym razem na ulicę mogą wyjść policjanci

Pomimo rozmów związkowców z przedstawicielami MSWiA nie udało się nakłonić rządzących do realizacji porozumień policjantów sprzed trzech lat dotyczących między innymi uposażeń.

We wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie zarządu głównego NSZZ Policjantów, na którym omówiona będzie kwestia protestu i jego forma.

Jak informuje RMF FM na posiedzenie przyjdzie wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

„Nie wiadomo, czy będzie miał jakąś propozycję tylko dla policjantów, by odwieść ich od planów protestu. Oznaczałoby to granie na rozbicie jedności związków działających w formacjach mundurowych, które wspólnie przed trzema laty zawarły porozumienie” - tłumaczy stacja, dodając, że mundurowi informują, iż rządowe propozycje finansowe „były wciąż nie do przyjęcia dla związkowców, bo były niższe, niż zapisano w umowie”.

Radio donosi, że w wydanym oświadczeniu uczestnicy „Wielkiego Protestu Mundurowych 2021” podkreślili, iż oprócz kwestii finansowych widzą bardzo dużo innych bolączek.