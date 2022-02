„Możemy liczyć na sojuszników, ale polegamy przede wszystkim na sobie”. Wywiad z szefem MON, Mariuszem Błaszczakiem

W związku z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy, od jakiegoś czasu trwa dyskusja nad tym, że Rosja może ponownie zaatakować militarnie Ukrainę. Czy Pana zdaniem fakt, że NATO prowadzi politykę odstraszającą, m.in. przez zwiększenie liczby wojsk amerykańskich w Polsce, sprawił, że do eskalacji agresji Rosji na Ukrainę jeszcze nie doszło?

Z całą pewnością spójność decyzyjna i siła militarna NATO mają wpływ na postępowanie Kremla. Gdyby sojusz był wycofany, niesolidarny i bierny, strona rosyjska pewnie nie czekałaby z decyzjami o eskalacji konfliktu i ataku na Ukrainę, w tej czy innej formie. Nie wchodząc tu w niuanse i manipulacje rosyjskiej propagandy, to dość wyraźnie widać, że siła odstraszania i możliwości kolektywnej obrony NATO budzą respekt, bo są po prostu realne. Przypomnę, że już podczas warszawskiego szczytu w 2016 r. podjęto szereg decyzji wzmacniających wschodnią flankę sojuszu. Było to m. in. rozlokowanie międzynarodowych grup bojowych w kilku państwach „flankowych”, w tym w Polsce. Teraz, gdy napięcie znowu wzrasta, nasi sojusznicy bezzwłocznie wzmacniają nas dodatkowymi tysiącami żołnierzy ze sprzętem. To najlepszy dowód na to, że jako sojusz zdajemy egzamin, bo jesteśmy solidarni, stanowczy i konsekwentni w odpowiedzi na agresywną politykę Kremla. Jedność NATO jest niezachwiana. Tak musi pozostać. Musimy się przyzwyczaić do tego, że zmieniło się środowisko bezpieczeństwa wokół Polski. Trzeba mieć świadomość, że nawet jeśli Rosja teraz nie zaatakuje, to nie zrezygnuje ze swojej agresywnej polityki, czego dowodzą kolejne posunięcia. Z tego względu musimy budować kolejne zdolności odstraszania potencjalnego agresora, musimy uświadomić sobie, że tę sytuację należy postawić w dużo szerszej perspektywie. Ważne, że na spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli bardzo mocno wybrzmiała silna deklaracja jedności i solidarności wobec Ukrainy, gotowość do tego, by zwiększyć zaangażowanie na wschodniej flance NATO, oczywiście w miarę rozwoju sytuacji.