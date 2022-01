"Może zabraknąć personelu medycznego". Ekspert ostrzega

Zaczyński w programie "Gość Radia ZET" oznajmił w czwartek, że widać duże zagrożenie, jeśli chodzi o transmisję wirusa wśród personelu medycznego.

- Personel wchodząc na izolację, jest wyłączany z działalności operacyjnej szpitali, przychodni, ratownictwa medycznego, a to stanowi spore zagrożenie, jeśli chodzi o hospitalizację pacjentów - powiedział. - Jeśli transmisja wirusa będzie spora, to nie liczba pacjentów będzie stanowiła duże obciążenie systemu ochrony zdrowia, tylko dostępność do lekarza, pielęgniarki i personelu pomocniczego - dodał.

Zaczyński stwierdził, że należy przystąpić do "reedukacji zachowań" w szpitalach. Jak poinformował, w szpitalu na Stadionie Narodowym wprowadzony został zaostrzony reżim sanitarny, m.in. rozgrupowywanie zespołów.

Szef szpitala tymczasowego pytany o wzrost dziennych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 odpowiedział, że liczba przypadków zakażenia to jest kwestia ilości wykonanych testów i że trzeba obserwować, ile zrobiono testów, a ile z nich jest pozytywnych.