Może się okazać, że Lech Poznań został ograbiony z tytułu mistrzowskiego... Czy arbitrzy są dziś problemem ligowych rozgrywek? [Analiza] Adam Godlewski

W kluczowym momencie rywalizacji o mistrzostwo Polski sypnęło sędziowskimi pomyłkami. To przypadek czy skutek niewłaściwych rozwiązań w Kolegium Sędziów? Nawet po znajdującym się w bardzo wysokiej formie Szymonie Marciniaku ostatnio widać pewne przemęczenie... fot. andrzej banas / polska press

Jednym z aspektów w polskim futbolu, który wymagał nowego spojrzenia po 9-letnich rządach Zbigniewa Bońka bez wątpienia było sędziowanie. Cezary Kulesza zdradził mi to tuż po wyborach, że zgłosił się do niego… Zbigniew Przesmycki, czyli poprzedni szef arbitrów w PZPN - który na finiszu kampanii wyborczej złożył rezygnację - z propozycją dalszego pokierowania Kolegium Sędziów. Nowy prezes piłkarskiego związku nie przyjął tej oferty i stery przekazał Tomaszowi Mikulskiemu, który wcześniej był wiceprzewodniczącym KS. A że poprzednik uchodził za człowieka sprawującego rządy jednoosobowo, wszyscy w środowisku spodziewali się nowego otwarcia. Tymczasem w kluczowym momencie rywalizacji o mistrzostwo Polski sypnęło sędziowskimi pomyłkami. To przypadek czy skutek niewłaściwych rozwiązań? Czy arbitrzy są dziś problemem ligowych rozgrywek? I co zmieniło się w Kolegium Sędziów po zmianie władz tej organizacji?