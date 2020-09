Mourinho wybiegł ze stadionu w czasie meczu. Pobiegł po piłkarza ...do łazienki

Do zabawnej sytuacji doszło we wtorkowym meczu Pucharu Ligi angielskiej pomiędzy Tottenhamem, a Chelsea. W pewnym momencie Jose Mourinho szybko skierował się w stronę tunelu i wybiegł ze stadionu. Jak się okazało, Portugalczyk pobiegł pogonić Ericka Dier'a, który wcześniej musiał zejść z boiska i szybko udać się do toalety. Anglik zganiony przez trenera błyskawicznie wrócił na plac gry i pomógł swojej drużynie wygrać w rzutach karnych, za co zgarnął też statuetkę piłkarza meczu.

