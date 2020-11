Mourinho ograł Guardiolę, Spurs wygrali z Manchesterem City

Na sobotni hit Premier League piłkarze Manchesteru City zmierzali w dobrych nastrojach i wydawało się, że piłkarze będą chcieli zrobić Pepowi Guardioli prezent, z okazji podpisania nowego kontraktu z klubem z Etihad Stadium. Już w 5. minucie meczu pierwszy cios wyprowadzili jednak gospodarze, po celnym strzale Heung-min Sona i plan wicemistrza Anglii na to spotkanie musiał zostać zmieniony.

Goście rzucili się do odrabiania strat, ale to nie był dzień ofensywnych piłkarzy Guardioli. Akcje The Citizens docierały do pola karnego przeciwników, a tam pomysłu na ich zakończenie nie miał ani Gabriel Jesus, ani Ferran Torres, ani Riyad Mahrez. W pierwszej połowie do siatki udało się trafić obrońcy Aymerickowi Laporte, jednak sędzia słusznie nie uznał bramki, gdyż wcześniej jeden z graczy City zagrał piłkę ręką.

Druga połowa była kopią pierwszej odsłony, a Obywatele prowadzili oblężenie pod polem karnym Kogutów. To Spurs znów byli jednak na fali, bo po jednym z kontrataków prowadzenie podwyższył Giovani Lo Celso, który pojawił się na boisku zaledwie kilka sekund wcześniej. Jose Mourinho miał tego dnia nosa do zmian, ale i do taktyki, bo gospodarze do konca spotkania nie pozwolili Manchesterowi na praktycznie nic i pewnie wygrali hit 9. kolejki Premier League.