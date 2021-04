Moskwa zaprasza prezydenta Ukrainy na rozmowy, Rosja wycofuje wojska. W co gra Putin?

Szeremietiew: Putin nie będzie chciał wielkiego konfliktu z Ukrainą, w którym może wszystko przegrać

Gdy Putin chciał zająć Krym, co było dla wielu zaskoczeniem kompletnym, przeprowadził tę operację szybko i sprawnie. I wielcy świata nic nie zrobili. W związku z tym powstaje pytanie, po co teraz gromadzi wojska, podnieca opinię światową, drażni Amerykanów, irytuje Europę Zachodnią? Prezydent Rosji robi to w jednym, określonym celu. Powoduje napięcie, wszyscy myślą, że stanie się nie wiadomo co, wybuchnie wojna, i boją się tego, a on np. zajmie Donieck czy tereny okalające Krym i powie: „Tyle, więcej nie chcę” i… na Zachodzie wszyscy odetchną z ulgą - mówi Romuald Szeremietiew, były wiceminister i p.o. minister obrony narodowej