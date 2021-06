Moskwa walczy z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Będą obowiązkowe szczepienia i dni wolne od pracy

Mowa o pracownikach handlu detalicznego, edukacji, opieki zdrowotnej, transportu publicznego oraz innych branż świadczących usługi dla dużej liczby osób. Takie osoby są zobowiązane do przyjęcia szczepionek. Szczepienia mają się odbywać w iście ekspresowym tempie. Władze planują bowiem zaszczepić 60 procent pracowników wspomnianych branż co najmniej jedną dawką szczepionki przeciwko COVID-19 do 15 lipca, natomiast do 15 sierpnia wszyscy wymienieni pracownicy powinni być już w pełni zaszczepieni.

Jednocześnie rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow zapowiedział, że nie ma, przynajmniej na razie, planów zalecania obowiązkowych szczepień w skali całego kraju. W ostatnich tygodniach to właśnie Moskwa odnotowuje stały wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem, stąd te nadzwyczajne środki zaradcze.

- Sytuacja z rozwojem pandemii jest coraz bardziej dramatyczna – powiedział Sobianin, kiedy stołeczne władze ogłosiły prawie sześć tysięcy nowych zakażeń i 75 zgonów w ciągu jednej doby.