Moskwa: Putin zarządził masowe szczepienia na koronwirusa, choć Sputnik V nie przeszedł jeszcze wszystkich badań

Prezydent Władimir Putin nakazał rosyjskim służbom medycznym rozpoczęcie zakrojonej na szeroką skalę kampanię szczepień przeciwko Covid-19.

W ten sposób chce on dorównać Brytyjczykom, którzy ze swoją akcją szczepień ruszają we wtorek.

Rosja chce być nie tylko pierwszym krajem na świecie, który w sierpniu zatwierdził do użytku szczepionkę przeciwko koronawirusowi Sputnik V, ale też tym, który rozpoczął masowe szczepienia.

Zachodni eksperci przypominają jednak, że rosyjska szczepionka nie przeszła jeszcze wszystkich niezbędnych badań w trzeciej fazie sprawdzania leku.

Rodzi to uzasadnione obawy nie tylko co do skuteczności szczepionki, ale również ryzyka wywoływania skutków obocznych u pacjentów.

Nie bacząc na te ostrzeżenia Putin, przemawiając podczas telewizyjnego posiedzenia rządu, zapowiedział, że Rosja powinna rozpocząć szeroko zakrojone szczepienia.

Wyprodukowano już ponad dwa miliony dawek. Putin dodał, że głównym celem powinno być szczepienie w pierwszym rzucie dwóch grup największego ryzyka: lekarzy i nauczycieli.