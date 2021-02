Moskwa: Putin chwali się i poleca światu rosyjską szczepionkę przeciwko Covid-19, ale sam się nie zaszczepił

Putin wyjaśniał, że dane opublikowane niedawno w czasopiśmie medycznym The Lancet, pokazujące, że Sputnik V jest bezpieczną i skuteczną w 91,6 proc. szczepionką zwiększają jej wiarygodność. Bronił Sputnika V w rozmowach z wieloma przywódcami już od sierpnia ubiegłego roku, chwaląc się, że Rosja stała się pierwszym krajem na świecie, który opracował specyfik przeciwko Covid-19.

Władimir Putin dziękuje za międzynarodowe uznanie rosyjskiej szczepionki Sputnik V przeciwko Covid-19, ale Kreml twierdzi, że sam nadal się nie zaszczepił przyjął, choć tak entuzjastycznie zaleca to innym przywódcom.

Prezydenci Argentyny Alberto Fernandez i Gwinei Alpha Conde należą do tych przywódców, którzy zaszczepili się Sputnikiem V. Prezydent Iranu Hassan Rouhani i przywódca Boliwii Luis Arce mówią, że są gotowi przyjąć szczepionkę po przysłaniu specyfiku do ich krajów.

Teraz jednak powód dla którego Putin jeszcze nie zaszczepił się przeciwko Covid-19 jest inny. 68-letni prezydent ​​czeka na to aż przyjdzie, zgodnie z limitem wieku, jego kolejka.

W listopadzie, gdy Sputnik V przechodził testy fazy trzeciej, aby potwierdzić jej bezpieczeństwo, Kreml oświadczył, że Putin „nie może użyć niecertyfikowanej szczepionki”. Było to kilka dni po tym, jak zalecił ją na internetowym szczycie przywódców G 20 i zaoferował jej dostarczenie do tych krajów, które pilnie potrzebują szczepionki.