Moskwa: Po jaki pretekst może sięgnąć Rosja, żeby zaatakować Ukrainę?

Słuchając w czwartek sekretarza Stanu USA Antony'ego Blinkena w nowojorskiej siedzibie ONZ, można było powiedzieć: tak groźnie jeszcze nie było. Mowa o sytuacji wokół Ukrainy i groźbie rosyjskiej agresji na ten kraj.

Z ust Blinkena padły ostrzeżenia, że ​​Putin mógłby użyć „prawdziwego” ataku bronią chemiczną na własny naród, by stworzyć pretekst do inwazji na Ukrainę.

Wcześniej, jak podała państwowa agencja informacyjna, Rosja zażądała od USA wycofania wszystkich wojsk z Europy Środkowo-Wschodniej: Zachód z kolei wzywa Moskwę, by oznajmiła światu, że nie zaatakuje Ukrainy.

W czwartek siły ukraińskie i wspierani przez Rosję separatyści oskarżali się nawzajem o ostrzał swoich pozycji we wschodniej Ukrainie. Natomiast zdjęcia satelitarne ujawniły nowy most pontonowy zbudowany na północ od Kijowa i ogromny ruch pojazdów przez Białoruś, Rosję i Krym w związku z ostrzeżeniami, że Putin podciąga swoje siły do ​​granicy.