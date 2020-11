Moskwa: jedyna stolica w Europie, gdzie wszystko wolno, choć zakażeń koronawirusem przybywa

Mówi się o Rosji, że to odwrócona Szwecja, która na początku pandemii unikała blokad, choć inne europejskie kraje je narzucały, by dziś jednak wprowadzać pewne ograniczenia.

Kluby otwarte przez cały czas, restauracje jak zawsze przepełnione, tylko ci, którzy wchodzą do nocnych lokali muszą zameldować się przy wejściu z telefonami komórkowymi, by można było się z nimi potem skontaktować.

Rosja ma już zarejestrowanych 1,7 miliona zakażeń, czwarty co do wielkości kraj na świecie i 30 tys. zgonów. Wskaźnik śmiertelności jest co prawda niższy niż w innych krajach, ale to może być spowodowane zaniżaniem liczby śmiertelnych ofiar.

Rosja pracuje nadal nad kontrowersyjną szczepionką, którą Putin ogłosił latem jako „bezpieczną” i dopuszczono ją do użytku, zanim przeszła ostatni etap prób klinicznych.

Moskwa liczyła na to, że do końca tego roku zaszczepi większość mieszkańców stolicy, ale problemy z podjęciem produkcji nakazały odłożyć te plany o kilka miesięcy.

Do tego czasu, jak twierdzą przedstawiciele opozycji, władze będą wstrzymywać się na przykład z nowymi środkami blokującymi życie do ostatniej chwili.

Brak silnej opozycji i wolnych mediów w Rosji sprawił, że ​jest ​niewiele głosów sprzeciwu wobec obecnej polityki Kremla walki z pandemią.