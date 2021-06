Moskwa: delegalizacja organizacji Aleksieja Nawalnego. Przyrównano je do Państwa Islamskiego. To koniec opozycji w Rosji.

Moskiewski sąd zdelegalizował organizacje założone przez więzionego przywódcę opozycji Aleksieja Nawalnego, uznając je za ekstremistyczne. Jest to najnowszy krok Kremla w kampanii na rzecz uciszenia głosów sprzeciwu przed wyborami zapowiedzianymi na wrzesień tego roku.

Zanim ogłoszono werdykt późną nocą, prawnicy działający na rzecz organizacji uwięzionego lidera opozycji Nawalnego opuścili już salę sądową w proteście przeciwko postawie władz, która za wszelką cenę chce wymazać przeciwników Władimira Putina ze społecznej przestrzeni..

Nikt nie miał złudzeń, że proces przyniesie cokolwiek innego niż decyzję, o którą wnioskowali prokuratorzy: a wnosili oni o to, by antykorupcyjna organizacja pozarządowa i regionalna sieć polityczna stworzona przez Nawalnego zostały uznane za organizacje ekstremistyczne i rozwiązane.

Ale szybkość, z jaką sędzia zrobił to w ciągu zaledwie jednego dnia, odrzucając kilkanaście zarzutów prawnych i większość kwestii prawnych po drodze, wyrobiła w grupie obrońców opozycji przekonaniem, że sprawa została już po-stanowiona wcześniej i ot nie na Sali sądowej, dlatego uznali, iż ich obecność na Sali sądowej nie jest już potrzebna.