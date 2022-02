Moskwa: Chamski żart Putina o Ukrainie. „Podoba się czy nie - cierp, krasawico”

Spotkanie prezydenta Francji Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem w Moskwie było próbą powstrzymania rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale coś innego było bardziej intrygujące.

Putin mówił po spotkaniu najpierw, że Ukraina odmówiła realizacji części porozumienia o zawieszeniu broni z 2014 roku, następnie pozwolił sobie na obsceniczny żart, na wulgarne słowa punk-rockowego zespołu z czasów sowieckich o gwałcie i nekrofilii, by pokazać, czego Rosja chce od Ukrainy.

- W Kijowie mówią, że jeżeli będą wypełniać (porozumienia mińskie), to one zniszczą ich kraj. Prezydent (Ukrainy) oświadczył niedawno, że ani jeden punkt z tych mińskich porozumień mu się nie podoba. No, „podoba się czy nie - wytrzymaj, cierp moja »krasawico«”. Trzeba wykonać! - mówił Putin.

W angielskim tłumaczeniu utworu padają takie słowa: „Piękność śpi w swojej trumnie, zakradłem się, żeby ją p...ć. Podoba się czy nie, moja piękna, śpij.