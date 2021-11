Morawiecki: W poniedziałek przedstawimy nowe ograniczenia w związku z omikronem

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki wizytował szpital tymczasowy w Pyrzowicach. Szef rządu podkreślał, że 3/4 osób, które ciężko przechodzą Covid-19 w tym miejscu to pacjenci niezaszczepieni. Morawiecki zachęcał do szczepień osoby, które nie przyjęły jeszcze żadnej dawki oraz do przyjmowania dawek przypominających (boosterów). – To wszystko, co jest elementem wypracowanym w walce z pandemią: dystans, dezynfekcja, maseczki to wszystko jest cały czas bardzo ważne. Te działania pomagają przerywać łańcuch zakażeń – mówił Morawiecki. – Z różnych raportów, które są mi przekazywane, wiem, że ludzie zaczynają lepiej tych zasad przestrzegać – dodał premier.

– W ostatnich dniach słyszeliśmy niepokojące wieści z WHO o zmutowanej wersji koronawirusa SARS CoV-2 o nazwie omikron. Niemcy i Francja tworzą nowe przepisy w reakcji na ten wariant. My także dziś przedstawimy nowe ograniczenia w związku z wystąpieniem tego wariantu – mówił premier.