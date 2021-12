Morawiecki: Tusk zalał Polskę falą hejtu, agresji, nienawiści. Mówił de facto o wieszaniu

Odnosząc się do samej noweli szef rządu podkreślił, że jedynym powodem zmian w ustawie medialnej jest doszczegółowienie przepisów, które były omijane. – Jeżeli jakieś przepisy nie działają, jeżeli jest jakaś ustawa, której przepisy są omijane, to świadczy to słabo o powadze państwa. Aby tego uniknąć wprowadzamy przepisy, które mają uszczelnić tę ustawę – oświadczył Mateusz Morawiecki. Zwrócił przy tym uwagę, że podobne, ale też dużo bardziej restrykcyjne rozwiązania obowiązują we Francji, Niemczech czy Austrii.

– Czy chcielibyśmy, żeby wobec Polski stosowane były inne, gorsze standardy niż wobec Austrii, wobec Niemiec czy Francji? No, ja bym nie chciał. Chciałbym, żeby Unia Europejska była unią państw równych. Od tego zależy czy jesteśmy dyskryminowani, czy jesteśmy równo traktowani – tłumaczył. Morawiecki dodał, że z tego właśnie względu rządzący ze spokojem realizują to, co jest potrzebne, aby prawo realnie mogło działać.