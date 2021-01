Morawiecki: Przeznaczymy 220 mln zł na psychiatrię dzieci i młodzieży

Rząd przeznaczy w tym roku 220 mln zł na dodatkowe środki na wsparcie psychiatrii dzieci i młodzieży. - Na poprawę infrastruktury trafi 120 mln zł, uruchomimy bezpłatną, całodobową infolinię, zwiększymy dostępność świadczeń, uruchomimy projekt profilaktyki uzależnień cyfrowych – wyliczał premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskiem. W ubiegłym tygodniu senatorowie PiS nie zgodzili się na dofinansowanie psychiatrii dziecięcej kwotą 80 mln zł.

- Wiele się mówi o wyzwaniach cywilizacyjnych, ale ich przełamanie to nie tylko walka z pandemią i walka o gospodarkę. To też walka o zdrowie psychiczne, dbałość o system psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej i inwestowanie środków w ten system – mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wskazał, że dawniej niewiele mówiło się o psychiatrii dziecięcej i o psychoterapeutach. - Dzisiaj ta świadomość jest większa. Pracujemy nad tym, żeby jak najlepiej walczyć z tymi chorobami i żeby jak najlepiej rozwijać system psychiatrii dziecięcej – zapewniał. Dodał, że dzisiaj „też wiemy doskonale, że dzieci są narażone na różnego rodzaju ryzyka i ataki, na hejt”. - Wiemy, że poprzez to dochodzi do różnego rodzaju działań autodestrukcyjnych, do wielu problemów psychiatrycznych w tym obszarze – tłumaczył. - Często dzieci poddawane są nadmiernej presji i rywalizacji. To wszystko tworzy środowisko, w którym do dzieci i młodzieży musimy wyciągnąć przyjazną dłoń – dodał.

Premier wskazał, że zgadza się z ministrem zdrowia, iż powrót klas 1-3 do szkół, poza wieloma celami edukacyjnymi, ma też „pozytywne odzwierciedlenie w dziecięcej psychice, bo dziecko potrzebuje rówieśników i interakcji z koleżankami i kolegami”. Morawiecki: Od kilku lat inwestujemy w tę dziedzinę medycyny i rozwijamy ją - Co zrobiliśmy do tej pory w kwestii systemu psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej? Od kilku lat inwestujemy w tę dziedzinę medycyny i rozwijamy ją – stwierdził Morawiecki. - W sierpniu 2019 r. wdrożyliśmy nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku nakłady na to wzrosły z 250 mln zł do znacznie powyżej 400 mln zł – wyliczał.

Cztery zadania - Co zrobimy teraz dla systemu psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej? Po pierwsze poprawa infrastruktury poprzez unowocześnienie placówek - przeznaczymy na to ok. 120 mln zł. To ok. 3 mln zł na jeden oddział – mówił szef rządu.

Zadanie drugie to bezpłatna całodobowa infolinia i możliwość komunikowania się przez czat i e-mail. - Chcemy uruchomić wszystkie możliwe kanały komunikacyjne, żeby wspierać dzieci w tym trudnym czasie i żeby było jak najmniej samobójstw wśród dzieci – przekazał premier.

Po trzecie zwiększenie dostępności świadczeń i wszelkiego rodzaju szkolenia. - Cały system zbudowany po to, żeby walczyć z problemami dzieci i młodzieży u źródeł problemu - w środowisku społecznym, lokalnym – mówił Morawiecki. Jako czwarte zadanie szef rządu wymienił uruchomienie programu profilaktyki uzależnień cyfrowych. - Myślę, że wszyscy rodzice wiedzą jak to jest groźne. Dzisiaj w trakcie epidemii jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – stwierdził. 220 mln na psychiatrię dzieci i młodzieży Dodał, że rząd przeznaczy w tym roku 220 mln zł na dodatkowe środki na wsparcie psychiatrii dzieci i młodzieży. - Na poprawę infrastruktury trafi 120 mln zł, uruchomimy bezpłatną, całodobową infolinię, zwiększymy dostępność świadczeń, uruchomimy projekt profilaktyki uzależnień cyfrowych – mówił.

- W kwietniu 2020 rozpoczęło działalność 138 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. W planach finansowania oddziałów wojewódzkich NFZ są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z 1 poziomu sieci psychiatrii dziecięcej – mówił szef rządu.

Dodał, że w 2020 r. zwiększono łączną liczbę placówek udzielających świadczenia dzieciom i młodzieży z 265 do 562.

Morawiecki podkreślił, że dużą role w pomocy dzieciom i młodzieży odgrywają organizacje pozarządowe. - Wiele świeckich i zakonnych ugrupowań, fundacji wykonuje piękną pracę na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – mówił.

Wskazał, że opieka nad dziećmi jest też zależna od dostępności specjalistów. - Dlatego liczba specjalistów psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej wzrosła o ponad 100 osób od 2015 do końca 2020 r. To wzrost o ponad 25 proc. - zaznaczył premier.

Dodał, że z początkiem 2021 roku NFZ całkowicie zniósł limity w zakresie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. - Teraz w pandemii to jest jeszcze ważniejsze niż wcześniej – mówił. Senatorowie PiS nie zgodzili się na przeznaczenie 80 mln zł W ubiegłym tygodniu Senat zaproponował ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 r. Zakładały one m.in. przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą. Jednak senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciwko takiemu rozwiązaniu. Ostatecznie jednak poprawka przeszła głosami senatorów opozycji. Teraz ustawa budżetowa trafi do Sejmu. Opozycja apeluje, aby PiS poprał dofinansowanie psychiatrii dziecięcej w izbie niższej parlamentu.

