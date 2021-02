Morawiecki: Polska ma jedną z najniższych recesji w całej Europie

Premier Mateusz Morawiecki przekonywał dziś, ze pomimo pandemii koronawirusa Polska „ma jedną z najniższych, najpłytszych recesji w całej Europie”. Wskazał w tym kontekście spadek bezrobocia i zmniejszanie luki VAT. Zapowiedział również waloryzację rent i emerytur.

Morawiecki: Za kilka tygodni zaprezentujemy nasz plan odrodzenia gospodarczego po pandemii Szef rządu podkreślił, że początek roku budżetowego to zwykle dobry czas do dokonania „pewnych otwarć i pewnych podsumowań”. - Za kilka tygodni zaprezentujemy nasz plan odrodzenia gospodarczego po pandemii, nasz plan który nazywamy nowym polskim ładem. Ale zanim to zrobimy, to musimy też dokonać pewnego bilansu, podstawowego uczciwego bilansu z podstawowych parametrów gospodarczych – mówił Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Jak stwierdził, za nami najtrudniejszy rok w historii III RP, najtrudniejszy rok gospodarzy. - Pandemia spadła na świat z siłą huraganu i spustoszyła bardzo wiele sektorów, bardzo wiele państw, doprowadziła do tragedii milionów, dziesiątek milionów rodzin – mówił. - Do tej globalnej katastrofy gospodarczej nikt nie był przygotowany, ale ci, którzy mieli w swoich zasobach pewne rezerwy, pewne możliwości, przeszli przez tę katastrofę, przynajmniej do tej pory, można tak powiedzieć, lepiej od innych – dodał premier.

Waloryzacja rent i emerytur Szef rządu stwierdził, że najważniejsze jest dzisiaj to, iż z owoców tego wzrostu gospodarczego „mogą korzystać wszyscy Polacy”. - Dziś na Radzie Ministrów przyjęliśmy nowy wskaźnik waloryzacji, wskaźnik minimalnej waloryzacji emerytury o co najmniej 50 zł oraz wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na 2021 rok 104,24 proc. To wyższy wskaźnik niż zakładaliśmy jeszcze parę miesięcy temu – tłumaczył premier.

Morawiecki dodał, że Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest „praprzyczyną sukcesów w zakresie finansów publicznych, zmniejszenia bezrobocia, tarcz finansowych, które obroniły polską gospodarkę” - Ten plan stoi u źródła, u początku szybkiego odbicia finansowego, które wierzę, że jest przed nami, jest na wyciągniecie ręki – mówił.

Morawiecki: Zatrudnienie wzrosło szybciej niż prognozowaliśmy Premier stwierdził również, że zatrudnienie wzrosło szybciej niż rząd prognozował to w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. - I to jest jeden z tych parametrów, który najbardziej mnie cieszy. Spadek bezrobocia, ta zmora III RP i wzrost zatrudnienia. Dzisiaj bezrobocie w Polsce jest na drugim najniższym poziomie w UE. To coś naprawdę co bardzo, bardzo raduje, a jeszcze kilkanaście lat temu Polska była na drugim lub trzecim miejscu, ale po tej złej stronie mocy – mówił.

Wskazał przy tym, że „udało się obronić miejsca pracy przez największy kryzys co najmniej od ostatnich 30 lat i to też jest efekt skuteczności Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Zmniejszenie luki VAT – Luka w VAT, którą odziedziczyliśmy po PO, była jedną z najwyższych w Europie. Straty - i to jest zdanie niezależnych analityków, to zdanie niezależnych firm, na które często powołują się nasi poprzednicy - z tytułu luki VAT to ponad 250 mld zł. I my w znacznym stopniu uszczelniliśmy ten system – mówił premier. -To porównując około 60 mld zł więcej niż w latach PO – wyliczał.

Szef rządu dodał, że gdyby nie uszczelnienie systemu podatkowego, gdyby nie redukcja długu publicznego w czasach poprzedzających pandemię, gdyby nie Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju poprawiający bilans handlowy, budujący nowe miejsca pracy i siłę polskiej gospodarki, bylibyśmy „rzeczywiście w zupełnie innym położeniu”. Morawiecki: Polska uchroniła się przed apokaliptycznymi scenariuszami – Dziś widzimy, że to były realne zagrożenia. Widzimy że są państwa w Europie, które mają 11 proc. niezwykle wysoki spadek PKB za 2020 rok. Polska uchroniła się przed takimi apokaliptycznymi scenariuszami. Polska ma jedną z najniższych, najpłytszych recesji w całej Europie, a patrząc na resztę świata, można powiedzieć, że jedną z płytszych recesji na świecie – stwierdził Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w KPRM.

Dodał, że przetrwaliśmy ten rok w lepszej kondycji niż międzynarodowi giganci tacy jak Francja, jak wielkie gospodarki, choćby również gospodarka hiszpańska, włoska, także mniejsze od naszych, ale dużo bogatsze gospodarki zachodniej Europy.

Tarcza antykryzysowa – W odpowiedzi na kryzys pandemiczny uruchomiliśmy tarczę. Dziś to blisko 200 mld zł. Zdecydowanie jedna z największych tarcz na ratowanie miejsc pracy, ratowanie ludzi po prostu, ze wszystkich państw unijnych – mówił szef rządu.

Podkreślił, że polski rzad na bieżąco śledzi analizy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, aby podejmować odpowiednie działania na korzyść rodzimych przedsiębiorców. Raport KE Premier przekazał, że dziś trafił do Polski raport Komisji Europejskiej, który „pokazuje siłę polskich finansów publicznych”. - Polska z jedną z najwyższych wiarygodności finansowych i z jednym z najniższych ryzyk według Komisji Europejskiej. Właściwie jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone przez KE na zielono – mówił.

Dodał, że dane KE pokazują „solidny fundament” wynikający z realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

