Morawiecki po spotkaniu z Johnsonem: Zbierają się wokół nas ryzyka, które mają wspólnego reżysera

Premier Mateusz Morawiecki przebywa w Londynie, gdzie spotkał się w piątek z premierem Wielkiej Brytanii. Rozmowa była poświęcona sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, a także kwestiom związanym z wysokimi cenami energii.

– Myślę, że Polska w naszym sposobie myślenia jest naszym najbliższym europejskim sojusznikiem w NATO w zakresie budowania obrony, relacji długoterminowego bezpieczeństwa i oczywiście w wielu innych obszarach – powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson na wstępie spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Szef polskiego rządu podziękował mu za te słowa.

Po spotkaniu szef polskiego rządu mówił o "bardzo dobrej rozmowie między przyjaciółmi". – Widać, że Wielka Brytania wspiera nas we wszystkim, co postrzegamy jako ryzyko geopolityczne – mówił. – Obiecaliśmy sobie wypracować wspólne stanowiska co do kryzysu na granicy Unii Europejskiej - polsko-białoruskiej, kryzysu energetycznego, problemów na Bałkanach Zachodnich – podkreślił.