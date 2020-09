Morawiecki odpowiada na list ambasadorów w sprawie LGBT. Tolerancja należy do polskiego DNA. Nikt nas tolerancji nie musi uczyć

Premier chętnie odpowiedział na to pytanie i wykorzystał je, by przekazać swoiste przesłanie ambasadorom akredytowanym w Polsce.

- Mam osobistą prośbę do wszystkich tych pięćdziesięciu ambasadorów - żebyście zobaczyli prowokacje pewnego pana, który jeździł z tabliczką, której nikt nigdy nie wyprodukował, ani nie miał nigdy zamiaru wyprodukowania - z tabliczką "LGBT free zones", czyli "strefy wolne od LGBT" - odpowiadał na to Morawiecki. - Jeździł z tą tabliczką, przykręcał ją przy miejscowościach, robił zdjęcia - czyli zafałszowywał całkowicie rzeczywistość. Powiedzieć fake news o czymś taki, to zdecydowanie za mało powiedzieć - dodał premier.

Premier apelował: - Drodzy ambasadorzy, takie teraz przemyślenie w waszym kierunku i gorąca prośba: to był deep fake, to był bardzo głęboki fejk, zastosowany przez człowieka, który - jestem o tym głęboko przekonany - jest obcy środowiskom mniejszości seksualnych. Bo oni wiedzą, że mogą w Polsce maszerować bez przeszkód, mogą demonstrować swoje racje. Muszą tylko się liczyć z tym, że jeżeli na jakimś transparencie ktoś manifestuje swoje racje, to w wolnym kraju ktoś inny może zamanifestować inne racje.

Premier stwierdził, że państwo polskie, siły bezpieczeństwa chronią i jednych i drugich. - To jest wolność, a nie krępowanie języka poprzez poprawność polityczną i poprzez fake newsy, z którymi mamy do czynienia - przekonywał.

- A więc jeśli uczciwość jest ważną wartością, to apeluję do wszystkich, żeby zwrócili uwagę na ten deep fake i przekazali wszędzie w Europie, że to była mistyfikacja i że w Polsce, która słynie z tolerancji, szacunek dla każdego człowieka - również ludzi zaliczających się do mniejszości seksualnych - jest niezagrożony i stosowany lepiej niż w wielu innych krajach - zakończył Morawiecki.