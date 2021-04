Morawiecki: Odporność zbiorowa możliwa do końca II kwartału

Szef rządu powiedział, że choć trzecia fala pandemii słabnie, to cały czas musimy zachować ogromną czujność. - Ona słabnie też przede wszystkim dzięki temu, że mamy coraz bardziej rozpędzony program szczepień. Program szczepień który dociera do coraz większej liczby osób – oświadczył Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Narodowym Punkcie Szczepień w Gdańsku.

Morawiecki przekonywał, że „rozpędzając program szczepień, mamy wreszcie podstawy sądzić, że do końca drugiego kwartału będzie już tyle osób zaszczepionych, że jak mówią specjaliści, osiągniemy czy zaczniemy osiągać ten pułap odporności zbiorowej”. - Może nawet wcześniej, ale wydaje się, że do końca drugiego kwartału jest to wysoce prawdopodobne – mówił.

Morawiecki: Więcej zaszczepionych do końca II kwartału

Szef rządu przypomniał, że wcześniej mówił o zaszczepieniu do końca drugiego kwartału - łącznie czy o szczepionkach podanych w liczbie łącznej - 20 milionów. - Dziś mogę powiedzieć, po ostatnich dyskusjach z Komisją Europejską, że będzie to więcej, 23 lub 24 miliony szczepień – oświadczył.

Wskazał, że będzie to możliwe dlatego, że „nasza presja (…) w rozmowach z różnymi premierami, z KE, ma sens, bo jeszcze w drugim kwartale przyjdzie do Polski blisko 4,5 miliona dodatkowych szczepionek firmy Pfizer-BioNTech”. - To bardzo dobra wiadomość, bo będziemy mogli zaszczepić dużo więcej osób niż do tej pory sądziliśmy, że będzie to możliwe, a wiemy, że już po pierwszej dawce pojawia się u znaczącej, bardzo znaczącej liczby osób zupełnie inna odporność, podwyższona odporność – stwierdził premier.