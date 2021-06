Morawiecki: Od 1 lipca zniesiony zostanie limit do specjalistów. Premier zapowiedział także pomoc dla przedsiębiorców

- Do końca czerwca będzie to blisko 30 mln. Obiecywaliśmy 20 mln do końca czerwca, przekroczyliśmy tę liczbę, ale współczynnik zaszczepienia jest cały czas niewystarczający- stwierdził. - Boimy się jesiennego wzrostu zakażeń, chcemy ubiegać takie wypadki- dodał.

Ponadto poinformował, że od 1 lipca, zniesiony zostanie limit do specjalistów. - Dzisiaj jesteśmy na froncie walki z pandemią, która jest słabnąca, a z drugiej strony chcemy, żeby powrót do gospodarki był jak najszybszy- tłumaczył. - Będziemy starali się skracać kolejki do specjalistów. Drugi program to powszechnych dostęp do Profilaktyka 40 Plus to program wyznaczający kierunek usług publicznych, do którego dążymy- zapowiedział.