Morawiecki: Musimy znaleźć odpowiedzi na wiele problemów, które się pojawiają związanych z tradycyjnym rozumieniem bezpieczeństwa

- Musimy znaleźć odpowiedzi na wiele problemów, które się pojawiają związanych z tradycyjnym rozumieniem bezpieczeństwa ale także z zagrożeniami o charakterze hybrydowym, z prowokacjami. Bardzo wiele z nich wiąże się z nowymi, pojawiającymi się coraz częściej zagrożeniami, a także aspiracjami imperialnymi ze strony Rosji- powiedział premier Morawiecki podczas wspólnego briefingu prasowego z premierem Ukrainy.

- Jedną z naszych wspólnych odpowiedzi jest platforma krymska. Poprzez tę platformę dajemy wyraz naszego szacunku dla prawa międzynarodowego, dla suwerenności państw - w tym przypadku też dla integralności państwa ukraińskiego- mówił.

Jak tłumaczył Morawiecki, metod, którymi posługuje się Rosja w Europie, jest "niestety wiele". - To dezinformacja, różnego rodzaju prowokacje, cyberprzestępczość, a ostatnio także ćwiczenia wojskowe na największą skalę od czterdziestu lat- wyliczał.

- Dlatego ważne jest wsparcie dla suwerenności państw wokół nas. Polska jest pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy- przypomniał szef rządu. - Dziś to ważne, żeby w ramach polityki która się rozgrywa w Brukseli, Waszyngtonie, naszych stolicach, żebyśmy szacunek do prawa międzynarodowego, do suwerenności wszystkich państw trzymali bardzo wysoko na naszej agendzie- dodał Morawiecki.