Morawiecki: Liczę, że PO i PSL poprą w Sejmie Krajowy Plan Odbudowy

Szef rządu spotkał się dziś z komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. - Fundusze unijne pomogą w rozwoju polskiego rolnictwa w sposób niezwykle wydatny. To też dlatego, że w procesie negocjacji, który zakończyliśmy parę miesięcy temu udało się dla polskiego rolnictwa wypracować bezprecedensowe kwoty wsparcia – mówił na konferencji po spotkaniu. - Chcemy też te szanse wyrównać przez różne programy, o których dzisiaj rano z komisarzem Januszem Wojciechowskim rozmawialiśmy - programy przetwórstwa rolnego, rolniczy handel detaliczny, skrócenie drogi od pola do stołu – sprecyzował.

- Dzisiejsze głosowanie w Sejmie to nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, to też środki unijne na kolejne 7 lat. Chcemy, żeby ta transformacja po COVID-19 dotarła do każdego rolniczego gospodarstwa - to dla nas podstawowy warunek – mówił Morawiecki.

Premier dodał, że rząd chce „rozwijać te projekty, które służą rolnikom w wielu obszarach”. - Temu też służył list komisarza do państw UE, w którym zaznaczył priorytety, które odpowiadają zrównoważonemu rolnictwu europejskiemu, które służy interesom polskich rolników (…) Wierzę, że głos polskich rolników będzie dobrze usłyszany w Brukseli. Te środki muszą być dobrze zainwestowane w polską ziemię, w technologie, czyste środowisko, ale też w najlepszy park maszynowy czy szybki internet na wsi – stwierdził.