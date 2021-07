Morawiecki: Jeżeli będzie potwierdzenie, że można szczepić przeciwko COVID-19 dzieci poniżej 12. roku życia, to dopuścimy taką możliwość

Premier Mateusz Morawiecki podczas rodzinnego pikniku w Kaliszu odniósł się do pytań o szczepienia dzieci.

- COVID-19 to wielka tragedia, a my wszyscy z mojego pokolenia 50 plus, 60 plus, ale i młodsi pamiętają, że szczepienia dzieci to coś normalnego – mówił. - Dzięki temu pozbyliśmy się takich chorób jak ospa prawdziwa, jak kiedyś okropna, straszna choroba Heinego-Medina, ale także wiele innych szczepień: odra, różyczka. To osiągnięcie medycyny zmieniło nasze życie na lepsze - podkreślił.